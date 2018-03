Tillerson tenía ‘intención de seguir’; desconoce ‘razón’ de cese

El ya exsecretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson aseguró que tenía “intención de seguir” y que desconoce “la razón” de su despido, poco después de enterarse de su cese por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes Steve Goldstein, subsecretario de Diplomacia Pública.

“El secretario tenía toda la intención de seguir, dado el progreso realizado en seguridad nacional”, indicó Goldstein en una breve nota, pocos minutos después de conocerse el despido fulminante de Tillerson.

Goldstein, uno de los asistentes más cercanos de Tillerson en el Departamento de Estado, agregó que el destituido secretario de Estado “no habló con el presidente” y que “desconoce la razón” de su reemplazo.

La noticia del cese de Tillerson la dio el propio Trump en un mensaje en Twitter esta mañana en el que anunciaba su reemplazo por Mike Pompeo, actual director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018