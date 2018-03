TEPJF ordena al INE reabrir investigación sobre ‘AMLOve coin’

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE reabrir la investigación sobre la denuncia de Morena contra una página de internet que promueve la moneda virtual, el “AMLOve coin”, supuestamente para apoyar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Por unanimidad y sin discusión, los magistrados consideraron que la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE no hizo un trabajo exhaustivo y que fue incorrecto que desechara hechos atribuidos a Enrique Ochoa, presidente del PRI.

La investigación de la unidad técnica responsable arrojó hechos novedosos sobre los que debió indagar y no determinar el desechamiento de la queja, al no haber procedido de esa manera, no se encuentra justificado que haya omitido instrumentar nuevas medidas tendentes a generar principios de prueba con esos u otros hechos”, dijo Jorge Mejía Gómez, secretario de Estudio y Cuenta del TEPJF.