Subastan solicitud de empleo de Steve Jobs con faltas de ortografía

Un emprendedor de Inglaterra que prefirió conservar el anonimato pagó este viernes 174 mil 757 dólares por una solicitud de empleo que rellenó con faltas de ortografía el fundador de Apple, Steve Jobs, fallecido en 2011.

El cuestionario, que data del 1973, fue firmado por Steve Jobs a la edad de 18 años durante su corta estancia en Reed College, una universidad situada en Portland, en Oregón, Estados Unidos, informó la casa de subastas RR Auction en un comunicado.

Own a piece of technology history, with our @Apple founder Steve Jobs items in this week’s auction. Bidding is hot, but not over until Thursday. See the Jobs lots here: https://t.co/nIqnPgzj8V. Read more press coverage here: https://t.co/YaaYbp4zNs #RRAuction #SteveJobs #Apple pic.twitter.com/Bxbz89htXh

— RR Auction (@RRAuction) 14 de marzo de 2018