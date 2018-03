Sólo participaré en los debates del INE: AMLO

Tras reunirse con estructura de MORENA en Querétaro, en entrevista, Andrés Manuel López Obrador reclamó al INE que investigue el origen del financiamiento del sitio de internet denominado Pejeleaks.

Ese bodrio que tienen en el interne t para hacer la guerra sucia en contra de nosotros, Pejeleakes está financiado por la mafia del poder pero el INE no investiga nada, se hace de la vista gorda y los documentales que ellos hacen, todo lo que es la guerra sucia financiados por la mafia del poder cuesta millones de pesos y es dinero de procedencia ilícita. Yo aprovecho para hacer esta denuncia”, dijo. Rechazó el dicho de José Antonio Meade de que haya lanzado una amenaza al haber dicho este viernes ante la Asociación de Bancos de México que no buscaría detener a la gente en caso de que haya un fraude electoral y que: quien suelte al tigre, que lo amarre.

Pidió al Candidato del PRI leer la Versión estenográfica.

Está transcrita en los medios, eso que dije lo sostengo, nada más, que él intérprete como él quiera. -¿No es una amenaza de violencia?- No para nada, está muy equilibrado, muy sensato, no es amenaza, no es ni siquiera una advertencia”, afirmó.