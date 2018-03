Si ya hiciste cine en México, puedes hacerlo donde sea: Guillermo del Toro

Este fin de semana, miles de jóvenes se volcaron para asistir a las clases magistrales que ofreció el director mexicano, Guillermo del Toro, en la Universidad de Guadalajara.

En el lugar cabían cuatro mil personas, divididas en dos fechas, pero en menos de media hora, 30 mil manifestaron su intención de asistir, por lo que se tuvo que abrir una tercera clase en un auditorio cercano, para nueve mil personas.

Algunos de los asistentes seguramente quieren ser directores de cine, pero la mayoría quería escuchar cómo se construye una historia de éxito como la de Guillermo del Toro.

Aunque el objetivo era que Del Toro explicara, ante miles de personas, su última obra La Forma del Agua, ganadora de cuatro Premios Oscar, el evento se convirtió en una charla sobre cómo construir el camino al éxito.

Más de 13 mil personas escucharon su consejo principal: Confiar en uno mismo:

Somos un país que, si existiera la oportunidad, puta, seríamos una potencia creativa, científica, todo, no existe, pues hay que chingarle, hay que hacerla cabrón… Lo que no podemos esperar, por voluntad histórica, es que venga alguien del gobierno y nos rescate cabrón, va a llegar Kalimán, primero, que alguien del gobierno a rescatarnos”.

También, cuestionado sobre la influencia de México en su trabajo, la respuesta fue otra lección:

Cuando ya pudiste hacer cine en México, puedes hacer cine en donde sea… Tienes que tener resistencia y la mitad de la realidad es tangible y la otra mitad es lo que decides construir con ella. De verdad y no es de pensamiento positivo y mamadas de esas, no se trata de eso, no te debes dejar vencer, pase lo que pase, pueda lo que pueda”.