Sheinbaum suma a exlíder del PRD en Iztapalapa a su campaña

Este lunes el denominado Movimiento de Equidad Social de Izquierda (MESI) se adhirió al proyecto de Claudia Sheinbaum y su partido.

Su líder, Alfredo Hernández, aseguró que “quien gane Iztapalapa ganará la Ciudad de México”.

En un hotel del sur de la capital, la morenista dio la bienvenida al movimiento de esa demarcación, que durante más de 20 años había permanecido vinculado al actual partido en el gobierno.

“Aquí hago un compromiso con ustedes, lo he hecho con Clara, lo he hecho con cada uno de los recorridos que hemos ido por Iztapalapa. Vamos a gobernar disminuyendo las enormes desigualdades y eso significa que la jefa de Gobierno va a tener los ojos puestos en particular en Iztapalapa, para el tema del agua, para el tema de la movilidad dijo Sheinbaum

En entrevista posterior, Sheinbaum Pardo rechazó que se haya comprometido la candidatura delegacional de Iztapalapa al citado movimiento, cuyo líder formará parte de su equipo de campaña, sino que todo se define por encuestas. Adelantó que también se le han acercado priístas y panistas.

En el marco de los primeros seis meses del sismo del 19 de septiembre de 2017 calificó como una pena el que apenas estén iniciando algunas revisiones y llamó al gobierno local a atender de manera urgente a los damnificados.

Con información de Carlos Ibarra.

LLH