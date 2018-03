Senadora denuncia abandono de trabajadores de Oceanografía en Campeche

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, denunció las condiciones en que se encuentran alrededor de 120 personas contratadas para dar mantenimiento a los barcos de la empresa Oceanografía, anclados frente a la costa de Campeche.

En conferencia de prensa, presentó imágenes que ella y unos acompañantes grabaron con celulares. Mostraron el deterioro en que se encuentran las embarcaciones, camarotes sucios y sin ventilación, el área de refrigeración vacía por falta de energía para mantener frescos los alimentos, tampoco puede ser usado el comedor y la cocina.

Según la senadora Dávila, los trabajadores se han visto obligados a permanecer en los barcos de tres y hasta seis meses.

Presumimos es que en este tiempo, derivado de que nadie hacía caso de esta situación, ellos pudieron haber sido víctimas de explotación laboral o, en su defecto, y más grave, de trata de personas con fines de trabajo forzado, toda vez que no contaban con alimentos, no contaban con su pago, no contaban con las condiciones mínimas de seguridad e incluso muchos de los barcos estuvieron varados o muchos de los barcos fueron lamentablemente asaltados por la delincuencia e incluso baleados”, aseguró la senadora Adriana Dávila.