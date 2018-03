Senado otorga a María Elena Chapa el reconocimiento ‘Elvia Carrillo Puerto’

María Elena Chapa recibió el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” el más alto otorgado por el Senado de la República a las mujeres distinguidas.

En sesión solemne, con la representación de los tres poderes de la Unión, María Elena Chapa fue homenajeada por su labor en favor de los derechos humanos.

Y desde la máxima tribuna dijo a los senadores que sólo hombres coordinan bancadas en esta Cámara y eso no contribuye a la equidad, pero además demandó que el próximo presidente de México integre su gabinete con un 50% de hombres y el otro 50% con mujeres.

“¿Cómo hacerle en la política interior?, ¿Cómo hacerle para que sean sensibles a que la mitad de sus secretarías sean para mujeres y la mitad para hombres? Seis secretarios hombres, seis secretarias mujeres. Es todo un proceso de resistencias, ¿Qué no vemos cómo? Ahora es cuando le podemos decir a los presidentes, ¡Hey!, la mitad de tu gabinete que sean mujeres, danos una muestra fehaciente de que estas considerando el talento y las capacidades de las mujeres”, sostuvo María Elena Chapa, premio Elvia Carrillo Puerto 2018.

En esta sesión también habló la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Diva Gastelum, quien levantó una voz de protesta por las candidatas que han sido asesinadas en este y otros procesos electorales recientes.

En representación del presidente de la República estaba el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a quien le pidió detener esta violencia política contra las mujeres.

“Ser candidata no puede significar estar propensa al asesinato o a la inseguridad como persona. Nos faltan cosas que hacer juntos, Secretario, violencia política no se puede quedar así, no se puede quedar así. La violencia política goza de cabal impunidad, cabal impunidad es que nadie la toca, es libre y soberana, y la tenemos que parar”, apuntó Diva Gastelum, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Senado.

Luego de la sesión solemne, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, acompañados de otros senadores y senadoras develaron un muro en el que aparecen en letras de oro los nombres de las cinco mujeres distinguidas por esta Cámara con el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”.

En otro acto, por separado, el senador Cordero declaró la tolerancia cero a quienes acosen o violenten a mujeres en el recinto legislativo.

Firmó la Declaratoria Alto a la Violencia Laboral.

Todo esto como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Con información de Claudia Flores.

LLH