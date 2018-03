Se registra incendio forestal de mil 200 hectáreas en Campeche

Autoridades ambientales y forestales denunciaron la quema no autorizada y deforestación de cientos de hectáreas de superficie boscosa en la región noreste del estado de Campeche.

A través de los recorridos vía terrestres y aéreos en la zona del ejido de Iturbide, del municipio de Hopelchén, las autoridades forestales detectaron quemas sin autorización y desmonte para el cambio de uso de suelo.

Ya están afectando zonas de selva que no habían sido desmontadas pero el fuego aquí ya no fue controlado. Son desmontes ilegales, no tiene permisos, la Secretaría de Medio Ambiente, la delegación federal no ha dado un sólo permiso para el cambio de uso de suelo en toda la entidad para actividades agropecuarias”, destacó Alberto Escamilla Nava, encargado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche.