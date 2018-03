La Laguna Valle de las Garzas ubicada en el corazón del puerto de Manzanillo, Colima, ha comenzado a extinguirse.

A inicios del mes agosto 2017, el agua cubría las 268 hectáreas del cuerpo lagunar.

Tres meses después, el 29 de noviembre de ese mismo año, más del 70% de la laguna se cubrió de lodo.

Actualmente luce así. El lodo ha cubierto casi la totalidad de la laguna.

“No puedo decir muerta, pero estamos hablando de que ya la vida silvestre está saliendo, los cocodrilos ya andan en el mar, las aves ya no llegan, ya no hay pesca, ya no hay pescadores, es puro detrito, apesta, realmente ya no es laguna”, dijo Hugo Herrera Mier, presidente del Patronato del Parque Metropolitano de Manzanillo Valle de las Garzas.

El mangle también ha comenzado a morir.

Se extingue la Laguna Valle de las Garzas en Manzanillo. (Twitter Bertha Reynoso)

“Ya se seca el mangle por ejemplo y los servicios ambientales que brinda el mangle, el más conocido que es protección contra los vientos en huracanes, pero hay muchísimos más, pues también vamos a ver esos problemas”, reiteró el ambientalista Álvaro Martínez.

Varios son los factores que han provocado su deterioro, uno de ellos son las descargas de aguas negras, la sequía, y las 25 hectáreas de manglar que derribó la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, para llevar a cabo las obras de ampliación del puerto.

La Semarnat estableció, en la manifestación de impacto ambiental, un plazo de 10 años para que la API Manzanillo cumpliera con las condicionantes ambientales. El plazo venció en noviembre 2016.

“Esto ha generado que la laguna cada día tenga un mayor azolvamiento y tengamos este punto cercano a la tragedia, a la tragedia ecológica pudiéramos llamarlo”., enfatizó Nabor Ochoa López, presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental del Congreso del Estado.

“La API reconoce los compromisos derivados del desarrollo de la zona norte y se invertirán los recursos que sean necesarios, no vamos a escatimar de ninguna manera, pero tampoco podemos resolver todos los problemas de la ciudad”, destacó Ovidio Noval Nicolau, director de API Manzanillo.

Como medida emergente, la API Manzanillo se comprometió en un plazo no mayor a 15 días, a dragar 3 canales que desembocan en la laguna, para promover la circulación de agua.

Con información de Bertha Reynoso

