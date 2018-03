Ruiz Esparza no renunciará a la SCT para ir al Congreso

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de comunicaciones y transportes, dijo que son falsas las versiones que indican que dejará su encargo para buscar una candidatura del PRI en el Congreso.

En ningún momento ni pedí, ni me ofrecieron, ni he dado algunas respuestas, vamos a ver que pase ¿no? Todo el tiempo si analizan y esto lo tienen ustedes en sus récords, ha sido no, no hay aspiración, lo que me interesa es seguir sirviéndole al presidente, ayudarme a terminar la gestión y a que termine con este programa de infraestructura tan importante que estamos desarrollando”, afirmó el secretario.