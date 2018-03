Ríos Piter presenta solicitud de registro como candidato independiente ante el INE

Armando Ríos Piter se presentó al Instituto Nacional Electoral (INE), para entregar su solicitud de registro como candidato independiente a la Presidencia de la República.

Explicó que tenía previsto acudir el próximo miércoles a cumplir con este requisito, pero como habrá sesión de Consejo General decidió, de última hora, hacerlo la noche de este lunes.

Por esa razón, ninguno de los consejeros pudo atenderlo personalmente y no hubo un acto protocolario como ocurrió con Ricardo Anaya y Margarita Zavala, quienes acudieron este domingo y como está previsto que suceda con el resto de los aspirantes y precandidatos a la Presidencia.

En entrevista, Ríos Piter dejó claro que no piensa declinar su candidatura a favor de nadie, aunque anunció que el próximo jueves se reunirá con Margarita Zavala y Jaime Rodríguez.

Yo no pienso declinar por nadie, yo señalé algunos, algún mes, hace un mes que sería muy potente tener una sola candidatura, hoy no hay condiciones”, indicó Armando Ríos Piter, aspirante a candidato independiente para la Presidencia de la República.

Luego de que el INE detectó inconsistencias en el 10% de las firmas de los 3 aspirantes a candidaturas independientes para la Presidencia, por lo que verificará la totalidad de sus apoyos, Ríos Piter dijo que está tranquilo y confía en el INE.

Además de que conseguimos bien las firmas, estamos plenamente conformes con el trabajo que se hizo, estamos muy tranquilos y yo desde el principio he dicho que el INE revise hasta el fondo, todas y cada una de las firmas, que las cheque una por una, hicimos un trabajo a detalle en todo el país y bueno nos sentimos no solamente tranquilos y con confianza que vamos a estar en la boleta sino que vamos a salir a ganar, yo confío en el INE, lo he dicho, yo aspiro a ser Presidente de la República, creo en las instituciones que tenemos”, señaló Armando Ríos Piter, aspirante a candidato independiente para la Presidencia de la República.