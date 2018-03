Ríos Piter confía en que su nombre aparecerá en la boleta electoral

Armando Ríos Piter, aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República, dijo estar confiado en que su nombre aparecerá en la boleta electoral el próximo 1 de julio.

En entrevista con Ana Paula Ordorica en FOROtv, Ríos Piter manifestó su confianza en el Instituto Nacional electoral (INE) y en su criterio para validar los apoyos ciudadanos que presentó.

Lo está revisando el INE ahorita, yo estoy convencido de que vamos a estar en la boleta, que el trabajo que hicimos fue un buen trabajo, trece meses chambeando de arriba para abajo en el país, planeación, alianzas, coordinación. Me siento muy satisfecho del trabajo que hicimos con 1 millón 177 mil personas, cuyas firmas están validadas y eso a mí me tiene tranquilo”, señaló Armando Ríos Piter, aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Destacó la importancia de las candidaturas independientes en la vida democrática del país y el descontento de los ciudadanos con los partidos políticos.

El asunto importante es que esto es algo nuevo, las candidaturas independientes no existían antes, es la primera elección Presidencial, la gente ya no quiere a los partidos políticos, te lo digo porque encuestas los ponen en 94 por ciento de descredito, siente la gente, siente que les han fallado, quiénes son lo que siembran que los candidatos independientes no son viables, pues los partidos políticos”, indicó Armando Ríos Piter, aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Asimismo, criticó el “lodazal” de los candidatos de los partidos y explicó que su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no fue porque le negaran un cargo, sino que él renunció a la gubernatura de Guerrero hace tres años.

Yo milité en un partido, pero no me salí porque no me hayan dado un cargo, al contrario, yo renuncié a un cargo”, destacó Armando Ríos Piter, aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República.