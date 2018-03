Ricardo Anaya participa en la Convención Bancaria, en Acapulco, Guerrero

Ricardo Anaya participó en la 81 Convención Bancaria en Acapulco. Aseguró que ni el PRI ni el gobierno federal lograrán sacarlo de la contienda electoral con la investigación de la PGR por lavado de dinero en el caso Barreiro. Dijo que asistirá a su registro ante la autoridad electoral y ganará el proceso.

Ante los banqueros explicó el proceso de compra – venta de un terreno en Querétaro, donde construyó naves industriales y aseguró que, por su parte, todo fue legal.

Es una verdadera infamia lo que a mí me han hecho, voy a tratar de sintetizarlo en un minuto y pónganse en mis zapatos, compro un terreno en 2014, construyo una nave industrial, eso tomó dos años, me pueden revisar centavo por centavo, el origen de ese dinero es dinero propio, de mi familia, de nuestra empresa, por eso, eso no lo han cuestionado”, señaló Anaya.