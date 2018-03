Reportan temperaturas extremas por tercer día consecutivo en Sonora

Por tres días consecutivos se han reportado temperaturas extremadamente calurosas en el estado de Sonora.

En gran parte de la entidad el calor supera los 36 grados a la sombra.

“Muy fuerte, mucho calor ha estado haciendo aquí, me estoy aquí me ando tomando una malteada, una nieve. Ahorita traigo manga larga por los rayos del sol, para no quemarme tanto y pues hidratarme, tomar mucha agua”, externó Carmen Lostanau, habitante de Sonora.

La temperatura más alta se reportó en San Bernardino al sur de Sonora con 37.5 grados a la sombra.

Los habitantes toman medidas preventivas para evitar el golpe de calor.

“En los carros el aire acondicionado y tomar algo helado, lo que es helado, ponerse gorra y no exponerse al sol, eso es lo que hace uno para no exponerse”, dijo Samuel Morales, habitante de Navojoa.

Protección Civil y la Secretaría de Salud recomienda no exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa en colores claros y protector solar.

“Estos días ya al medio día estamos teniendo tardes calurosas y puede eso también generar pues riesgos para deshidratación, no hay que olvidar que tenemos que tener un consumo adecuado de líquidos, el no exponerse demasiado a los rayos solares”, destacó el doctor Felipe Gutiérrez, director del Hospital General de Navojoa.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, se espera que las temperaturas sigan cálidas en toda la entidad, pero con amaneceres muy frescos, por lo que se exhorta a la población a cuidarse de los cambios bruscos de temperatura.

Con información de Erika Palma.

