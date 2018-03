Remolino afecta 14 viviendas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Fuertes rachas de viento provocaron un remolino al oriente de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, lo que provocó daños en al menos 14 viviendas.

remolino en Chiapas

La fuerza del viento arrancó techos de lámina, árboles y provocó algunos daños en estructuras metálicas.

“Es un viento muy fuerte con lluvia, hasta estos momentos no tenemos de reportes de personas lesionadas”, informó Víctor Amezcua, delegado regional de Protección Civil en la región de Los Altos de Chiapas.

Las rachas de viento estuvieron acompañadas por lluvia intensa y caída de granizo.

remolino en Chiapas

“Cuando vino el tornado y se llevó todo, yo ya no pude salir del cuarto, me tuve que encerrar y me metí debajo de la cama, después vi todo lo que se llevó”, relató Zoarza Moreno Rodríguez, cuya vivienda resultó afectada por el remolino.

Elementos de Protección Civil del estado y bomberos realizaron labores de limpieza y apoyaron a las personas afectadas.

Con información de Juan Álvarez Moreno

LHE