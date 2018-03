¿Quién va amarrar al tigre?, en ‘Si Me Dicen No Vengo’

Las representantes de los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya hablaron, en “Si Me Dicen No Vengo”, conducido por Joaquín López-Dóriga por FOROtv, sobre los temas políticos que han surgido durante el periodo de intercampañas.

La noche del martes, Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Vanesa Rubio y Mariana Benítez, coordinadora y vocera, respectivamente, del candidato por la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade; Carol Arriaga, secretaria nacional de Mujeres de Morena; Marcela Torres, representante de la coalición “Por México al Frente”; y Angélica de la Peña, senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), empezaron el diálogo sobre las palabras de López Obrador si ocurriera un fraude electoral el 1 de julio.

Vanesa Rubio dijo que la Convención Bancaria, de la Asociación de Bancos de México, marcó un parteaguas y mostró a los candidatos presidenciales como son y quién está mejor preparado para dirigir un país.

Yeidckol Polevnsky, sobre las palabras de AMLO “si hay fraude electoral, a ver quién amarra el tigre”, aseguró que el candidato morenista demostró su conocimiento por México y su historia, al hacer una referencia del expresidente, Porfirio Díaz.

El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la Presidencia de México después de 30 años de gobernar.

Seis días después, el 31 de mayo, Díaz partió al exilio desde Veracruz. Fue en ese momento cuando el general le dijo a Victoriano Huerta: “Madero ha soltado el tigre, ahora veremos si puede controlarlo”.

Porfirio Díaz hacía referencia al movimiento antirreleccionista que había iniciado Francisco I. Madero en contra del régimen que representaba Díaz; el movimiento de Madero provocó el levantamiento en armas el 20 de noviembre de 1910, el inicio de la Revolución Mexicana.

Polevnsky tachó de ignorantes a los candidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

Angélica de la Peña consideró que las palabras de López Obrador eran soberbias al asegurar que tenía ganada la Presidencia.

Carol Arriaga, secretaria nacional de Mujeres de Morena, afirmó que los medios de comunicación descontextualizaron las palabras de AMLO. Arriaga dijo que si López Obrador no gana la elección se iría pacíficamente a su finca “La Chingada”, ubicada en Palenque, Chiapas.

Mariana Benítez, afirmó que Andrés Manuel López Obrador les rehúye a los debates por ser intolerante, amenazante e incongruente.

Marcela Torres, representante de la coalición “Por México al Frente”, insistió que el problema en México es la corrupción y destacó que su candidato es el único que pretende combatirla al querer nombrar de inmediato al fiscal anticorrupción.

Las seis representantes criticaron la corrupción en México y la falta de acuerdos para nombrar un fiscal independiente.

Angélica de la Peña y Mariana Benítez cuestionaron a Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, por la constate de López Obrador de huirle a los debates.

En tono de burla, Polevnsky respondió a De la Peña que AMLO no acude a debates para no levantar el rating de su candidato (Ricardo Anaya), quién no alza en las encuestas.

Marcela Torres, representante de la coalición “Por México al Frente”, dijo que los que quieren oír las propuestas de AMLO son los ciudadanos, no los candidatos. Aseguró que Obrador tiene miedo a los debates.

Carol Arriaga habló sobre las propuestas de López Obrador y sus programas para beneficiar a las mujeres y afirmó que no tiene miedo a debatir.

Yeidckol Polevnsky afirmó que Andrés Manuel López Obrador asistirá a los tres debates que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE) y no a los de medios de comunicación.

Con información de “Si Me Dicen No Vengo”.

FJMM/RMT