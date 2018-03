PVEM registra a Mariana Boy Tamborell como su candidata a jefa de Gobierno

Mariana Boy Tamborell presentó ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México solicitud de registro como candidata del Partido Verde Ecologista a la jefatura de Gobierno.

La documentación fue recibida por el presidente del Instituto, Mario Vázquez.

Mariana Boy estuvo acompañada por el senador Carlos Puente, dirigente nacional de Partido Verde; Carlos Madrazo, líder del partido en la capital del país y Zuly Feria, representante del Verde ante el Instituto Electoral local.

Entrevistada en el mismo salón donde realizó el trámite, la abanderada del Partido Verde a jefa de Gobierno resaltó que ella representa el cambio que demanda la ciudadanía.

Hizo referencia a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena al mismo cargo, a quien criticó por su gestión en la delegación Tlalpan.

“Claramente Claudia no representa el cambio, no representa una idea fresca, no representa una propuesta nueva, como cualquier otro funcionario público tiene que rendir cuentas a la ciudadanía. Me parece que definitivamente sí, y esa es una de las razones muy puntuales por las cuales la población está en desacuerdo, está inconforme con su gestión”, señaló Mariana Boy Tamborell, candidata del PVEM a jefa de Gobierno de la CDMX.

Mariana Boy Tamborell aseguró que está al nivel de sus contrincantes para la jefatura de Gobierno, por lo que descartó que en algún momento de la contienda vaya a declinar.

Con información de Arturo Cerda.

RAMG