PVEM: Ir solos en elecciones de la CDMX no es pleito con el PRI

Tras acompañar a Mariana Boy para presentar solicitud de registro como candidata del Verde a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Carlos Puente, dirigente Nacional de ese partido, explicó que decidieron ir solos en esa contienda porque no encontraron las coincidencias necesarias con otras fuerzas políticas, incluido el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con quien van en coalición por la Presidencia de la República.

“No hay ningún pleito, no hay diferencias, simplemente no se concretaron los acuerdos en base a lo que nosotros queremos construir. No sólo es que no vamos con ellos en la Ciudad de México, tampoco vamos en Tabasco, tampoco en Morelos, tampoco en Jalisco, tampoco en Guanajuato. En consecuencia, es una realidad, pero además lo vemos también en otras coaliciones. El Frente no lo tiene completo en otros estados, entonces es igual”, indicó Carlos Alberto Puente, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Con información de Arturo Cerda.

LLH