Protestan a favor y en contra de Trump en California

Otay Mesa fue el escenario donde manifestantes y simpatizantes del presidente Donald Trump se expresaron ante su primera visita a California, como presidente de la Unión Americana y a la zona de construcción de los prototipos de muro fronterizo.

“Siento que el muro es una buena idea, creo que tenemos demasiados ingresos ilegales y es importante mantener a nuestro país seguro, a nuestra ciudad segura y residentes legales seguros de las personas que vienen del otro lado de la frontera”, dijo Hanna, simpatizante a favor de Trump.

“Vienen de distintas partes del mundo y hay personas que vienen y no sabemos quiénes son. No sabemos de dónde vienen, no sabemos cuáles son sus intenciones, creo que si las personas quieren venir deben hacerlo luego de una revisión, ver quiénes son y qué quieren hacer aquí”, reiteró Shery Stone, simpatizante del Presidente de los Estados Unidos.

Minutos antes de la llegada del mandatario, hubo confrontaciones verbales. Los manifestantes aseguraron que su discurso sólo abona a la separación de comunidades y perjudica la economía de esta región.

“No creo que es bueno hacer muros entre los dos países porque haciendo eso va a incrementar el precio de los productos que están yendo tras la frontera, va a ser malo para las economías de este estado de y Baja California y resultados si llega a otros estados de la República de México”, dijo Aarón Ramírez.

También congresistas y representantes de la localidad alzaron la voz en contra de su discurso anti migrante y el recurso que pretende destinar a la construcción del muro.

“Desde que se eligió, hemos visto que los delitos de odio han incrementado enormemente en nuestro estado. Está causando un daño a nuestra economía, está causando un daño a nuestra seguridad, este presidente hasta la fecha, no ha tratado de resolver ningún problema de nuestro país, de nuestro estado, pero está causando varios problemas”, enfatizó Ben Hueso, senador por California del Distrito 40.

Durante la protesta, uno de los simpatizantes de Donald Trump, se hincó y rasgó una bandera de México, mientras gritaba consignas contra México, apoyando al presidente de los Estados Unidos.

Minutos antes del mediodía se desplegó el equipo antimotines de la ciudad y el condado de San Diego. Decenas de agentes resguardaron las calles Enrico Fermi y Vía de la Amistad, en Otay Mesa previo a la llegada del presidente estadounidense.

Por espacio de una hora permaneció en el terreno donde fueron construidos los ocho prototipos.

Con información de Karina Torres

KAH