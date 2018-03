Proceso electoral, sólo incumbe a los mexicanos: Eduardo Sánchez

El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su visión de candidatos en México.

Afirmó que el proceso electoral sólo incumbe a los mexicanos.

Sector agropecuario, tercero con mayor número de exportaciones

En otro tema, el vocero, Eduardo Sánchez, anunció que el sector agropecuario se ha convertido en el tercero con mayor número de exportaciones, después de la industria manufacturera y automotriz.

En su intervención, el secretario de Agricultura, José Calzada, descartó que el precio del huevo incremente a partir de los casos de influenza aviar AH7N3 detectados en los estados de Querétaro y Guanajuato.

Tuvimos que sacrificar mil 926 aves, que estaban infectados con gripe aviar. Mil 926 aves de un inventario de 200 millones de gallinas ponedoras. Afortunadamente no ha trascendido porque se ha actuado con mucha firmeza precisamente para combatir estas circunstancias. En orden de producción es Jalisco, después le sigue Puebla y Oaxaca, entonces no tenemos ninguna circunstancia de haber disminuido nuestra producción de huevo diario, lo cual no se debe de traducir en mayor incremento del precio”, destacó José Calzada, secretario de Agricultura.