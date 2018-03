Posible enfrentamiento entre narcos originó alerta de EU en Playa del Carmen, revelan fuentes federales a ‘Despierta’

De acuerdo con fuentes oficiales en México que hablaron con ‘Despierta’, el Gobierno estadounidense les notificó que decidió cerrar su oficina consular en Playa del Carmen y emitió la alerta de viaje para ese destino turístico porque recibió una amenaza creíble de que el Cártel del Golfo atacaría al Cártel Jalisco Nueva Generación la noche del miércoles 7 de marzo, en un intento por quedarse con la estratégica plaza.

Las mismas fuentes nos dijeron que del lado mexicano no creyeron ese argumento porque no cuentan con indicios de que el Cártel del Golfo tenga presencia en Quintana Roo y porque Estados Unidos no les dio el nombre del jefe de plaza de la organización criminal que presuntamente estaba detrás del enfrentamiento que nunca ocurrió.

En la administración federal mexicana deducen que la previsión del supuesto ataque fue en realidad un instrumento de presión estadounidense para reclamar inacción tras hallazgos de los restos de artefactos explosivos en los ferris de Barcos Caribe, propiedad de la familia del exgobernador Roberto Borge.

En ‘Despierta’ le informamos en exclusiva la semana pasada que la PGR y Marina determinaron que la explosión del 21 de febrero, que dejó 26 personas heridas, fue por un dispositivo de fabricación casera y que era similar, pero detonable a control remoto, al encontrado el 1 de marzo en otro de esos barcos que llevaba refacciones a Cozumel, y que no explotó porque fue desactivado a tiempo.

Como el Gobierno estadounidense no vio que las autoridades mexicanas hicieron algo al respecto pues entonces decidió ampliar la alerta de viaje para provocar una reacción.

Es decir, operativos de seguridad federales en esa ciudad y una mayor vigilancia en los ferris que llevan a la isla de Cozumel, y eso finalmente sucedió. Cientos de policías federales iniciaron este fin de semana un operativo ahí.

Desde el viernes, la embajada de Estados Unidos en México adelgazó su alerta de viaje. La circunscribió a específicamente cinco colonias de Playa del Carmen.

A los funcionarios les prohibió ir a cinco colonias: Centro, Calica, Gonzalo Guerrero, Quintas del Carmen y Villas del Carmen, que están delimitadas por la Avenida Benito Juárez, la carretera 307 y la calle 34 norte. A los turistas les pidió evitarlas.

Lo que sí tienen autorizado es estar en los resorts de la Riviera Maya, incluso los cercanos a Playa del Carmen.

La representación diplomática dijo que esta advertencia no tiene nada que ver con la amenaza contra los ferris que operan entre esa ciudad y Cozumel. Además, anunció que la agencia consular reanudará hoy sus operaciones.

Con información de Despierta con Loret

