‘Por México al Frente’ solicita a la OEA observadores internacionales

La Coalición “Por México al Frente” comenzó a blindarse contra un presunto fraude electoral al solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA), la participación de observadores internacionales para que vigilen el desarrollo de la elección presidencial del próximo 1 de julio en México.

En el tema de la investigación por presunto lavado de dinero que sigue la Procuraduría General de la República (PGR), al empresario Manuel Barreiro en el que participó una empresa de Ricardo Anaya, el candidato de la Coalición “Por México al Frente” dijo que el caso ya fue aclarado, aunque no respondió a la pregunta de los reporteros de si hará públicos los documentos de compra – venta de la nave industrial.

Yo he transparentado absolutamente todo, le he exigido inclusive a la autoridad que haga una investigación seria, lo único que quieren es hacer una enorme cortina de humo, pero el asunto está perfectamente aclarado y cómo se los he dicho muchas veces, si hubiera el 5% de las irregularidades que alega. Por qué no se atreve a proceder la PGR. Yo les digo la respuesta, porque son puras mentiras y calumnias que buscan tapar el desvío de más de 500 millones de pesos de José Antonio Meade”, destacó Ricardo Anaya, candidato Presidencial de la coalición Por México al Frente.