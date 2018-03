Phil Collins complace a 15 mil fans en el Palacio de los Deportes

La leyenda musical Phil Collins demostró que sigue vivo y complació a 15 mil 116 seguidores mexicanos durante el concierto que ofreció la noche de este viernes en el Palacio de los Deportes, donde hizo un derroche de talento.

La euforia de todos los fanáticos estuvo presente en esta velada en la Ciudad de México, donde el cantautor británico de 67 años de edad se ganó la ovación de muchos admiradores.

“THE PRETENDERS” SUBIERON LA TEMPERATURA

Esta fiesta comenzó con la presentación de apertura del grupo invitado: The Pretenders, estadounidenses que tocaron con éxito en este recinto, donde calentaron motores con sus hits que pusieron a bailar al público.

“Muchas gracias, te quiero México, amamos este país, es fantástico estar en esta ciudad, es muy placentero”, dijo la agrupación que le dedicó una pieza a Collins y recordó a Bob Dylan con el cover “Forever young”.

Phil Collins performs at Palacio de los Deportes in Mexico City on 09 Mar 2018 pic.twitter.com/cxP6mZ27mz — GenesisFan (@genesisfan) March 10, 2018

Minutos después de que se retiraran del entarimado, se mostraron en pantallas diferentes imágenes de Phil Collins, desde su juventud hasta la época actual y después de la espera apareció el anfitrión.

Con un bastón y ropa color negro, caminó el vocalista hasta el centro de la plataforma para iniciar este recital que estuvo compuesto por 16 piezas que fueron recibidas con muchos aplausos por este lugar, que estuvo completamente lleno.

VELADA PARA DELEITARSE CON 16 ÉXITOS

Seguidores de Phil Collins presencia su concierto en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México, México (AP)

Hola Ciudad de México, hola México, muchas gracias ¿están listos?”, saludó el músico y productor inglés, quien perteneció a la banda británica Génesis y quien llegó a retirarse de esta industria por 10 años.

En este regreso a los escenarios, sus fans quedaron más que complacidos, quienes pudieron escuchar en vivo éxitos como “Against all odds”, “Paradise”, “Missed again” y “Hang in long enough”.

Collins, quien días anteriores estuvo en Monterrey y en Guadalajara, estuvo acompañado por una banda musical y por una producción colorida que hicieron de esta reunión algo placentero para los melómanos.

SIGUE MÁS VIVO QUE NUNCA

Esta fue la primera, de dos fechas que tiene programado el también baterista, quien regresará la noche de este sábado a cantar temas como “Throwing it all away”, “Follow you follow me” y “Who said I would”.

¡El cantante, quien viene como parte de su gira “The legendary Phil Collins Live”!, ha vendido millones de discos por todo el mundo y recientemente publicó su autobiografía en el que explicó que sigue más vivo que nunca, pues la tituló “Not dead yet”: The autobiography.

“Separate lives”, “Heaven”, “In the air tonight”, “Can´t hurry love”, “Dance into the light”, “Invisible touch”, “Easy lover”, “Sussudio”, “Take me home” fueron otras melodías que sonaron en la velada.

