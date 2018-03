PGR se desiste de ejercer acción penal contra César Duarte

La Procuraduría General de la Republica (PGR), resolvió el no ejercicio de acción penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y el exsecretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera Corral, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal, luego de la denuncia presentada por el abogado y activista Jaime García Chávez, por la creación del Banco Unión Progreso.

El abogado recibió el pasado 13 de marzo de la PGR, el oficio de la unidad Especializada en Análisis Financiero, que determina no ejercer acción penal contra Duarte Jáquez.

Jaime García Chávez señaló que el expediente se debilitó porque el gobierno de Chihuahua no acumuló este caso junto con los expedientes de peculado, por los que pidió su detención con fines de extradición.

“Instalado el nuevo gobierno se olvidó de este expediente y eso debilito a ese expediente y lo digo por la responsabilidad que le pueda, o el reproche que le pueda sobrevenir a Javier Corral por esto, nosotros no tenemos a Javier Corral como el objetivo de esta lucha, también habría que decirlo, lo que entendemos es que hay una falta de impericia, de generosidad política para haber hecho un sólo paquete para combatir la corrupción, apoyándose en uno que es el expediente del 2014, que es muy evidente que los delitos se cometieron”, indicó Jaime García Chávez, abogado.

El 23 de septiembre del 2014, el abogado que encabezaba la organización Unión Ciudadana denunció al exgobernador Cesar Duarte por la creación del Banco Unión Progreso y desde entonces la PGR realizó la investigación y la abogada María Elena Velasco Ramírez, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, resolvió el no ejercicio de acción penal.

“Como gobierno del estado no tenemos un posicionamiento, simplemente reconocer que la denuncia valiente que presento el licenciado García Chávez, el mismo ha anunciado que va a impugnar este no ejercicio, sobre todo teniendo en cuenta que más se observa una actitud de no buscar elementos sino fundamentalmente exonerar a como dé lugar desde los principios del Ministerio Público federal y eso sí es muy lamentable porque estaríamos hablando otra vez de que se presta una institución a intereses políticos y no se observa la acción de la justicia”, destacó César Jauregui, secretario General de Gobierno de Chihuahua.

El abogado Jaime García Chávez, anunció que apelara esta resolución del Ministerio Público Federal.

