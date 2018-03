Peña Nieto delinea las características de su candidato ideal

En Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto delineó las características que debe tener su candidato ideal y quien sería el próximo mandatario de México.

Retomó la agenda electoral.

La voy a tocar yo de manera muy de ladito, de ladito para que no me acusen de que estoy teniendo participación en este proceso. Somos un Gobierno democrático y en esta convicción, hoy lo quiero decir de manera categórica, el Gobierno de la República no va a intervenir, ni ha intervenido, ni intervendrá en el proceso político electoral”, advirtió.