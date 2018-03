Peña me pidió que dijera públicamente que México no pagaría el muro: Trump

Este sábado, Donald Trump se refirió a una llamada telefónica que sostuvo con el presidente de nuestro país, Enrique Peña Nieto.

El mandatario norteamericano narró lo que ocurrió en la conversación:

Me llamó para decirme: ‘Señor Presidente, me gustaría que hiciera una declaración de que México no pagará por el muro’, y le contesté: ‘¿Estás loco? No haré tal declaración’, dije que no haría ese pronunciamiento y pregunté si ese era el factor decisivo del acuerdo, él contestó que sí y yo dije: ‘Bye bye, no haremos el acuerdo’ “.