Paquete explosivo mata a un adolescente y lesiona a mujer en Texas

Un adolescente murió y una mujer resultó lesionada al explotar un paquete en una vivienda de Austin, Texas, en el segundo incidente de este tipo en las últimas dos semanas, informaron las autoridades.

Los servicios de emergencia respondieron a una llamada alrededor de las 06:45 horas (11:45 GMT) de este lunes para investigar la explosión registrada en una vivienda en el noreste de Austin.

We’re being pushed back another layer of police tape pic.twitter.com/a6gduq7dJo — Jackie Wang (@jcqlnwng) March 12, 2018

Un adolescente fue declarado muerto en el lugar. Una mujer de unos 40 años fue trasladada a un hospital con heridas graves, que podrían poner en peligro su vida, dijeron las autoridades; sin embargo, la policía no identificó al adolescente ni a la mujer y no dio a conocer ningún detalle sobre el paquete.

On the corner of Vargas and Porter, the street has been blocked off after a second explosion was reported. Police and ambulance and fire trucks on scene. pic.twitter.com/IWxtniQQLG — Jackie Wang (@jcqlnwng) March 12, 2018

Esta es la segunda explosión de un paquete registrada en Austin en las últimas dos semanas. El pasado 2 de marzo, un hombre de 39 años murió después de una explosión también en una vivienda del noroeste de la ciudad.

Las autoridades informaron que están tratando de determinar si los dos incidentes están relacionados, mientras que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) indicó que planea investigar el suceso.

🚨If you receive a package that you are not expecting or looks suspicious, DO NOT open it, call 911 immediately. RT- Help us spread this message. 🚨 https://t.co/j9bxbaaBce — Chief Brian Manley (@chief_manley) March 12, 2018

