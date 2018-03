Ola de robos pegan cerca de las oficinas centrales de la SSPCDMX

Si usted transita por la calle de Mérida y avenida Chapultepec tenga mucho cuidado, ya que en los últimos días se han registrado constantes asaltos en esa zona, por cierto, está cerca de las oficinas centrales de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

En la esquina, en la calle de Mérida y avenida Chapultepec, en la colonia Roma Norte se ha incrementado el delito de robo a transeúnte con violencia.

“Se me emparejo una motocicleta con dos tipos, uno traía pistola e inmediatamente me intimidaron, me encañonaron y me dijeron que les entregara todo, lógicamente no pude reaccionar por el tráfico, tenía adelante automóviles, atrás también, fue muy rápido, el hecho de que encañonen, inmediatamente me quitaron mi reloj, me quitaron mi cartera, me quitaron mi celular también”.

“A mí me toco en la mañana ver como una señorita le arrebataron su bolso y su celular, eran como a las cuarto para las 8, la señorita estaba esperando tomar el camión y como le digo, están avanzando llegaron en una bicicleta y pues no se paraba el camión, a la señorita la sorprendieron, se bajó uno y en el forcejeó le quito el celular y la bolsa y se fueron en la bicicleta, mi hijo estaba trabajando en un restaurante aquí también y de plano ya lo cerraron porque lo estaban asaltando constantemente”.

Los asaltantes, la mayoría jóvenes que viajan a bordo de motocicletas o bicicletas aprovechan el tránsito vehicular que hay en la zona para asaltar a automovilistas, peatones y vecinos.

“Lo que pasa es que en las mañanas como le estaba explicando, en avenida Chapultepec la dejan avanzar muy rápido y es mucho tiempo que detienen las calles aledañas a que avancen, entonces los rateros aprovechándose están embotellados los que avanzan de sur a norte y de norte a sur en la siguiente calle y ahí los asaltan y luego aquí en las mañanas están los escolares, señoritas esperando su camión y en la siguiente parada también, pasan en bicicleta y les arrebatan el celular, les arrebatan sus bolsos y los asaltan”.

Mapa de la distancia en avenida Chapultepec y la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México (FOROtv)

“Tienden a asaltarte en cualquier momento y digo, uno pensaría que sería más en la noche y con el tráfico y todo, pero no ahorita sí que puede ser en cualquier momento y justamente lo hacen yo creo que porque estamos más desprevenidos y confiados”.

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano señalan que el delito de robo a transeúnte en la Ciudad de México se comete principalmente de lunes a miércoles de 6 a 10 de la noche.

“Si la autoridad capitalina es capaz de decirnos que los robos con violencia se consumen principalmente de lunes a miércoles en un horario de 6 a 10 de la noche y tienen claro los puntos donde se concentran la mayor parte de los delitos cometidos ahora si casi quirúrgica, lo que no queda claro es qué sucede o por qué no pasamos a un segundo nivel donde vemos una respuesta contundente”.

La delegación Cuauhtémoc donde se ubica el cruce de Mérida y avenida Chapultepec ha tenido en los últimos años un incremento en el delito de robo a transeúnte.

“El robo con violencia a transeúnte pues si ha tenido un incremento, aunque no necesariamente tenemos una clara evidente qué tanto es respecto al número de robos a transeúnte que se cometen porque la mayor parte de las veces un ciudadano tiene pocos incentivos para denunciar, si a mí me roban el celular y era un celular del que yo no tenía en plan, no lo tenía asegurado para que voy a ir a denunciar”.

Durante este año la delegación Cuauhtémoc se ha ubicado como la demarcación más peligrosa de la Ciudad de México al acumular más de 5 mil 394 carpetas de investigación iniciadas por diferentes delitos.

Con información de Bogdan Castillo Aguirre

HVI