Oklahoma aprueba el gas nitrógeno para la pena de muerte

Los funcionarios de Oklahoma planean usar el nitrógeno gaseoso para ejecutar a los reclusos una vez que el estado reanude el uso de la pena de muerte, lo que marca la primera vez que un estado de Estados Unidos use esta sustancia para llevar a cabo la pena capital.

El fiscal general del estado Mike Hunter y el director de correccionales Joe Allbaugh hicieron el anuncio este miércoles.

Oklahoma announces inert gas inhalation will be the state’s primary of execution moving forward, AG Mike Hunter announces. @koconews pic.twitter.com/AwO6vKt4yq

— Zach Rael (@KOCOZach) March 14, 2018