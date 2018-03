OCDE pide al próximo gobierno de México continuar reformas

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, recomendó al próximo gobierno continuar con una segunda ola de reformas en beneficio de los mexicanos.

Es tan importante que la próxima administración siga adelante con el esfuerzo reformista que México lanzó con tanto éxito, es normal que un gobierno entrante deseé hacer ajustes a las políticas públicas, que las quiera aligerar a la filosofía y a las propuestas que los llevaron al poder, pero es igualmente importante no perder de vista, no perder la brújula, no perder la realidad y ciertamente no perder la continuidad”, indicó José Ángel Gurría.