Nueva explosión en Texas deja un herido; la sexta en dos semanas

Una nueva explosión ocurrida este martes en la ciudad de Austin, en Texas, Estados Unidos, la sexta desde el 2 de marzo, dejó un hombre herido de consideración, informaron las autoridades locales.

La explosión sucedió esta tarde en unos grandes almacenes de una organización sin ánimo de lucro ubicados en el sur de la ciudad.

FINAL Multiple assets #ATCEMS @AustinFireInfo @Austin_Police on scene Brodie Ln/W Slaughter Ln (1902) reported explosion: #ATCEMSMedics transported ~30s male with potentially serious, not expected to be life threatening, injuries to St Davids South Austin. No further info avail.

— ATCEMS (@ATCEMS) 21 de marzo de 2018