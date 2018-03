Niega Ríos Piter que sus firmas sean simuladas; acudiría al TEPJF

Armando Ríos Piter, aspirante a una candidatura presidencial independiente, rechazó que 900 mil de sus firmas sean “simuladas”, como lo anunció el Instituto Nacional Electoral (INE). En ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio, el aspirante dijo que está revisando cómo va a presentar la discusión ante el INE porque el listado de las firmas las tiene el Instituto y los aspirantes a la candidatura no cuentan con un respaldo, lo que hace que la discusión sea mucho más complicada.

Ríos Piter señaló que el viernes pasado recibió con sorpresa la noticia de que 900 mil de las firmas que había obtenido eran simuladas. Agregó que sus firmas las obtuvo con “gente de a de veras”, que a lo largo de este tiempo salió a contactar, a recorrer y que empujó para conseguir el total de las firmas y que “está esperando una defensa de sus derechos, el derecho que significa habernos apoyado”.

El aspirante a una candidatura presidencial independiente añadió que lo que procede ahora es hacer un alegato mucho más profundo e identificar los errores que se están ubicando en el sistema digital, en la propia aplicación, en la manera en que fue licitada, lo que generó muchas dudas sobre la empresa que la dio, la falta de la certificación de dicha aplicación, lo que la hace ser un elemento frágil, un elemento vulnerable para captar los apoyos ciudadanos.

“Yo me siento muy tranquilo de la chamba que hicimos, es un respaldo de 120 días que estuvimos recorriendo la República, que vamos a defender, pero no puede ser que en esa lógica de estar viendo lo que te pone el INE en pantalla, porque al final de cuentas te pueden decir lo que sea, al final del día es la información que ellos tienen. Nosotros no tenemos cómo contrastarla porque no nos dejaron respaldo, entonces nos vamos a ver desde el procedimiento hasta las fallas que puede tener el sistema digital”, enfatizó.

Ríos Piter reiteró que puede haber un problema en la plataforma tecnológica del INE e insistió que la propia aplicación, al no estar certificada, tiene huecos, fragilidades, vulnerabilidades que no la hacen ser consistente como debería de ser.

Añadió que si se trata de una plataforma que tiene modificaciones, “por más chiquitas que sean”, pues lo que hace es que te evidencian que no es seria y puede tener fragilidades.

El aspirante agregó que el INE les está acusando de tener más de 900 mil firmas simuladas, cosa que él rechaza pues todas sus firmas son “de carne y hueso” y se obtuvieron a lo largo de 127 días de recorrer la República.

“En estos cinco días vamos directamente al instituto por esta situación, por las graves fallas que percibimos, que identificamos que puede tener su plataforma tecnológica y que reitero, se ubican desde la propia aplicación, que al no estar certificada no garantiza la certidumbre en la información. Esto es muy importante dejarlo claro. Esa aplicación generó miles de ruidos y además de todo yo destaco que a lo largo de 127 días siempre reiteré mi confianza en el instituto y una vez que nos sacan esta información pues esta institución me falla como a los mexicanos, estamos desafortunadamente acostumbrados a que nos fallen las instituciones”, enfatizó.

Ríos Piter agregó que no hay que perder de vista dónde está el meollo del asunto, es decir, en una plataforma que tiene serias dudas respecto a la certeza que le debe generar a los que están participando.

Denunció que no se vale que le digan que está mintiendo y que le quieran echar una andanada como si fuera alguien que hubiera cometido fraude.

Sobre la posibilidad de presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral, Armando Ríos Piter insistió en que cuentan ahorita con cinco días para dar respuesta a la audiencia, cosa que están preparando para que sea “una respuesta robusta”.

Puntualizó que el propio INE les iba diciendo que iban bien y de “golpe y porrazo” les cambiaron todo lo que estuvieron haciendo.

“Vamos a contestar la audiencia y obviamente esto va a significar primero una revisión por parte de los consejeros y después, en su caso, si es que ellos no cambian la visión que ha generado la Comisión de Prerrogativas tendremos que ir ante el Tribunal”, concluyó Ríos Piter.

Con información de FOROtv

AAE