Narcos impiden dar mantenimiento a estaciones de alerta sísmica en Guerrero y Michoacán

El crimen organizado obstaculiza el buen funcionamiento de la alerta sísmica de México. Tres estaciones del sistema se encuentran fuera de operación desde hace 3 años en Michoacán y Guerrero por la presencia del narcotráfico, informó Juan Manuel Espinosa, director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (Cires).

En Guerrero hay lugares donde los narcos no nos dejan entrar, tenemos estaciones que ya no podemos ir a ver. No son muchas afortunadamente, cuando hay un sismo fuerte, el sismo puede ser percibido por varias estaciones cercanas”.