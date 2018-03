Mujeres hablan sobre equidad de género en ‘Si Me Dicen No Vengo’

En el marco del Día Internacional de la Mujer, seis representantes de los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya hablaron de equidad de género y sus propuestas en “Si Me Dicen No Vengo”, conducido por Joaquín López-Dóriga, por FOROtv.

En esta conversación estuvieron presentes Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Vanesa Rubio y Mariana Benítez, coordinadora y vocera, respectivamente, del candidato por la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade; Carol Arriaga, secretaria nacional de Mujeres de Morena; Marcela Torres, representante de la coalición “Por México al Frente”; y Angélica de la Peña, senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Yeidckol Polevnsky recordó, a propósito de la fecha, que la mujer tiene una relación de desventaja en este mundo. Subrayó que no se trata de una celebración, sino de una conmemoración, que se ha avanzado mucho, pero hay pendientes y se debe trabajar para reivindicar a las mujeres.

Vanesa Rubio coincidió en que hay muchos retos por delante, socialmente, empresarialmente y en la actividad pública, por ello recordó que José Antonio Meade cree que hay que empoderar a la mujer, trabajo y pago igualitario, además de otorgar créditos a la palabra, para que las mujeres no tengan que enfrentar círculos de violencia.

Angélica de la Peña aceptó que hay avances, comparados a otros países, en los que se enfrenta más pobreza o riqueza. Pero sostuvo que en México deberían existir mejores condiciones de vida para las mujeres y niñas, porque tanto la feminización de la pobreza como la violencia son dramáticas.

Marcela Torres precisó que hay un clamor nacional en las mujeres mexicanas por la violencia en el país. Compartió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha registrado hasta siete feminicidios diarios, en México. Sostuvo que la esperanza del cambio es Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente”.

Carol Arriaga puntualizó que este 8 de marzo no es un día para celebrar, sino para reflexionar sobre los principios de igualdad, libertad y solidaridad. Señaló que la sociedad es muy desigual en cuanto a género y que para Morena es prioridad trabajar en la construcción de la igualdad.

Por su parte, Mariana Benítez coincidió en que es una fecha para conmemorar, pero que también es momento de que las mujeres estén atentas a las plataformas de quienes quieren ser presidentes.

Meade trae herramientas, propuestas para empoderar a las mujeres y reconocer el trabajo de millones de ellas que no tienen seguro social, ni acceso a créditos”, expuso.

En ese sentido, Polevnsky argumentó que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, inició la lucha en favor de las mujeres desde que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y que entonces, la mayoría de los integrantes de su gabinete, en el primer nivel, fueron mujeres. Aseguró que en Morena se lucha por que haya igualdad, por los programas para madres solteras, mujeres mayores y para los niños, porque es una forma de ayudar a las madres.

Vanesa Rubio aseguró que Meade será el presidente de las mujeres porque ha hecho propuestas para empoderarlas económicamente, en salud, en educación, en vivienda y en seguridad social.

Angélica de la Peña defendió la propuesta de Ricardo Anaya e insistió en que las mujeres deben estar inscritas en el concepto de desarrollo sostenible.

Mariana Benítez recalcó que la plataforma de Meade busca la igualdad de los géneros y que él ha hablado de la igualdad sustantiva.

Carol Arriaga habló de la política de López Obrador cuando fue jefe de la CDMX.

Implementó el programa de adultos mayores, que fue importante porque ayudó mucho a las mujeres”, recordó Arriaga.

“Lo que nos definen son las acciones”, subrayó la senadora Marcela Torres. “Ricardo Anaya tiene planes paritarios”, agregó

Vanesa Rubio refirió que en entre los planes de Meade para las mujeres está el pleno derecho a la seguridad social, financiamiento para vivienda, guarderías de tiempo completo y casas de adulto mayor, entre otros.

Yeidckol Polevnsky compartió que para Morena, las mujeres son muy importantes y que un ejemplo de ello es que la mitad del gabinete anunciado por López Obrador, de llegar a la Presidencia de la República, está integrado por mujeres.

“Andrés Manuel es el principal promotor de las mujeres, nosotros creemos en las mujeres de éxito”, sostuvo Polevnsky.

La senadora, Angélica de la Peña, difirió de la opinión de Polevnsky y reveló que López Obrador tiene una relación que no le gusta con las mujeres, que no cree en él. También compartió una experiencia de 2006 con el candidato de “Juntos Haremos Historia” en la que no obtuvo respuesta a una propuesta.

Polevnsky replicó a la senadora, Angélica de la Peña, y le dijo que se trató de un caso de excepción. “No he conocido a alguien que impulse más a las mujeres que Andrés Manuel”, subrayó.

De la Peña rechazó su respuesta y le dijo: “Tengo una experiencia distinta y creo que López Obrador es profundamente misógino”.

Yeidckol sólo recordó que en el pedir está el dar y que no hay sola propuesta que Andrés Manuel no potencie cuando hay mujeres de por medio.

Vanesa Rubio también se pronunció en contra de los planteamientos de López Obrador de sacar a los criminales de las prisiones y la posibilidad de que las víctimas, en su mayoría mujeres, encuentren a sus victimarios en la calle.

Para concluir el encuentro, Carol Arriaga destacó que el proyecto de López Obrador para las mujeres es transversal, porque prevé un gabinete paritario. “Las mujeres exigimos un cambio en el país, que se nos considere personas”, indicó.

Mariana Benítez recordó: “Creo que estamos ante una elección importante, hay que hacer una reflexión de ir para adelante o hacia atrás. Queremos apostarles a las instituciones o destruirlas, las mujeres tenemos que pensar muy bien por quien vamos a votar”.

“Para mí, López Obrador es un agujero negro porque no sé lo que propone”, señaló Marcela Torres; manifestó que Anaya es una opción joven que quiere llevar la tecnología y la educación como prioridad de su gobierno.

Polevnsky recordó que se dijo que López Obrador era un peligro. “Todo lo malo que dijeron que iba a pasar, ya pasó, y aumentado. El único peligro que hay ahora es seguir igual y la única forma de no seguir igual es con Andrés Manuel”, declaró.

Angélica de la Peña llamó a hacer un balance de lo que hizo López Obrador en la CDMX.

Por último, Vanesa Rubio aclaró que es importante hablar de temas nacionales. Enfatizó que Meade es un hombre honesto, honorable, con gran capacidad en temas internacionales y que será el mejor presidente de México.

Con información de “Si Me Dicen No Vengo”.

