Mujeres en Colima desempeñan oficios que eran considerados exclusivos de hombres

En Colima son cada vez más las mujeres que desempeñan oficios que anteriormente eran exclusivos de los hombres.

Antonia tiene 59 años, es madre de 6 hijos y abuela de 10 nietos, inició en el oficio de albañilería hace 5 años y es un trabajo que disfruta, a pesar de que la jornada es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para sus hijas, Antonia es una inspiración.

“Una de ellas me dice, yo te admiro mucho madre, porque dice veo en que andas trabajando y no todas los hacemos, no tenemos el valor para andar en eso”, externó Antonia García Álvarez, albañil.

Otro caso es el de María, de 55 años, madre de 7 hijos, abuela de 12 nietos y es carpintera.

“Yo entrando, entrando, yo le eché todos los kilos”, dijo María Paulina Martínez Ochoa, carpintera.

Hace 5 años su hijo le enseñó el oficio y hace de todo.

“Cocinas, comedores, puertas, varias puertas hemos hecho. Yo hay veces que las 11, 12 de la noche le pego, hasta que mi mirada da, porque también cuando son muebles que le digo que son de torneado, esos tienen muy minucioso”, expresó María Paulina Martínez Ochoa, carpintera.

Al norte del estado de Colima vive Gloria Romero, quien se dedica a pegar pisos y con sus ingresos paga la educación de sus dos hijos de 10 y 15 años.

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo, el Instituto Colimense de las Mujeres anunció que impartirá de forma permanente, cursos de capacitación gratuita, para mujeres que deseen aprender oficios no tradicionales, los primeros módulos serán de fontanería, electricidad y pegado de pisos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el estado de Colima viven 360 mil 444 mujeres.

Con información de Bertha Reynoso.

