Muere mujer en accidente de paracaídas en Puerto Escondido, Oaxaca

En Puerto Escondido, Oaxaca, una persona murió tras el choque entre dos paracaídas turísticos que aterrizaban en la playa de Zicatela.

El accidente ocurrió este fin de semana y la víctima fue identificada como Úrsula, de 43 años de edad, originaria de la Ciudad de México.

En una grabación subida a redes sociales se observa el momento exacto del choque entre los dos paracaidistas.

“El golpe al parecer ocasionó que se desgarrara este telar y ocasionó que, vaya, se suscitara esa caída, como fue muy poca altura, realmente no pudo desenredar otro paracaídas que pudo haber traído la señora de emergencia y la otra persona no sufrió ningún daño aparente”, expuso Israel Reyes Sánchez, jefe del Cuerpo de Salvavidas de Puerto Escondido.

El servicio de paracaídas lo presta una empresa de nombre SkyDive, cuyas oficinas se ubican en la playa de Zicatela.

Según su página de internet, ofrecen saltos desde una altura de casi cuatro mil metros, desde una avioneta con instructores certificados a un precio de dos mil 900 pesos.

Según empleados, no había nadie autorizado para hablar sobre el accidente

“Mañana si gustan venir, con todo gusto, pero hoy, hoy se va a hacer un comunicado de lo que está pasando. Esa fue la instrucción que me dieron, ahorita no tengo quién me pueda apoyar en este aspecto”, dijo Ricardo, encargado de SkyDive.

En estos videos de SkyDive se observan los lances que hacen los paracaidistas en Puerto Escondido y los aterrizajes en la zona de Zicatela.

Tras el accidente de este fin de semana, autoridades municipales y Protección Civil decidieron cancelar el permiso de la empresa de paracaidismo.

“En el cual se va a dar una cancelación al permiso con los cuales contaban estas personas, en el lapso en el cual, mientras se investiga y se lleva a cabo una estricta regulación”, expuso Esteban Vázquez Hernández, delegado de Protección Civil en la Costa de Oaxaca.

La Fiscalía General de Oaxaca abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento de la paracaidista, para deslindar responsabilidades.

