Muere hacker que entregó a Chelsea Manning, informante de Wikileaks

Adrian Lamo, el hacker que entregó a Chelsea Manning, informante de Wikileaks, murió este viernes en la ciudad de Kansas a los 37 años, informaron medios estadounidenses en base a testimonios de familiares.

Manning, que se llamaba Bradley antes de su cambio de sexo, buscó apoyo de Lamo a través de un chat de internet en el que le habló de archivos militares clasificados que había descargado y enviado al sitio Wikileaks.

Coroner says serial FBI snitch Adrian Lamo is dead. Lamo, a fake journalist, petty conman & betrayer of basic human decency, promised alleged source @xychelsea journalistic protection, friendship and support, then sold him to the FBI. https://t.co/SkvbrG7Kyn pic.twitter.com/vZMyJhRWCW

— Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 16 de marzo de 2018