Morrissey gana la ovación de miles de mexicanos en el Vive Latino 2018

El cantante británico Morrissey se presentó con éxito durante el primer día de actividades del Festival Vive Latino 2018, en donde cumplió con sus miles de admiradores que gozaron de un derroche de talento que sonó en los alrededores del Foro Sol.

Luego de la presentación del concepto Rock en tu Idioma Sinfónico Volumen Dos, llegó al escenario principal el vocalista europeo, quien durante 70 minutos lució su voz con el que se ganó la ovación de los miles de mexicanos.

“Gracias, expresó el músico, después de aparecer en la plataforma y de hacer una reverencia al ver tantas muestras de afecto de los melómanos que asistieron a esta fiesta musical.

Enseguida comenzó con su repertorio, acompañado por varios instrumentistas y de los coros de su séquito, quien con tranquilidad disfrutó de esta velada al aire libre.

Mientras que algunos asistentes se divertían en la rueda de la fortuna o bien, compraban algún producto del tianguis del Chopo, otros ponían atención a este espectáculo, en el que antes de iniciar se proyectó un documental musical durante 25 minutos.

Acabado este tiempo llegó Morrissey al centro del Escenario Indio, para cantar temas como “Everyday is like sunday, “Let me kiss you y “Glamorous glue.

A pesar de que antes de este show se había anunciado que no se vendería carne, ya que el artista es vegetariano, esto no ocasionó ningún problema con los presentes, quienes admiraron cada minuto que estuvo el exponente del indie rock en la plataforma.

“¿Están cómodos?, qué bueno, expresó la estrella, originaria del Reino Unido, quien también cantó temas como “I am human“, “First of the gang to die y “Now my heart is full.

Una sorpresa fue cuando el intérprete dijo en español “amigos, en modo de saludo antes de que los riffs sonaran fuerte en la pieza “Alma matters.

A continuación, agradeció, mientras transcurrría con tranquilidad la noche, en este entarimado en donde más tarde estarán las bandas Panteón Rococó y Molotov. “Los amo los amo, los amo, dijo en inglés antes de retirarse del escenario.

