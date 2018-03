Modelo de elecciones garantiza respeto a voluntad de ciudadanos, dice Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), defendió que la robustez del modelo mexicano de elecciones garantiza el respeto a la voluntad de los ciudadanos, aunque reconoció que es perfectible.

Fue cuestionado sobre las expresiones de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que, si hay fraude electoral, ‘a ver quién amarra al tigre’.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral inauguró un Taller de Capacitación para Medios de Comunicación en una universidad privada de la Ciudad de México.

Reporteros le preguntaron sobre el ambiente de seguridad en el país, luego de que la Secretaría de Gobernación reveló que tiene contados 30 homicidios de personas con aspiraciones de contender en los próximos comicios. Habló de la información que han recabado a través de los capacitadores que buscan incorporar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios en más de 150 mil casillas.

No tenemos focos rojos. En seis días no hemos detectado algún impedimento para que nuestra función, que es poner casillas, integradas por quienes deben estar integradas, se lleve a cabo”, afirmó el consejero presidente.

Los consejeros también aclararon los alcances de la sentencia del Tribunal Electoral que permite los debates entre candidatos en el periodo de intercampaña.

Tendrán que ser muy cuidadosos quienes participen en los debates para no incurrir en una infracción a la normativa, y esas exigencias son no incurrir en actos anticipados de campaña, esto es no pedir el voto para sí o en contra, y no posicionar la plataforma electoral”, señaló la consejera Claudia Zavala.