Mikel Arriola asegura que llevaría a consulta temas que dividen a la CDMX

Mikel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la Ciudad de México, se reunió este martes con representantes de organizaciones civiles pro vida y pro familia.

El aborto, los derechos de los niños, el fomento al matrimonio entre hombre y mujer y la salud, fueron parte de los temas tratados durante el día.

En entrevista, el candidato tricolor dejó en claro su postura en contra del uso de la marihuana con fines recreativos y la no adopción entre personas del mismo sexo, por lo que dijo que, en caso de ganar la elección, pondría el tema a consulta.

“Siempre hay mecanismos para consultar los temas que divide a la ciudad, no confrontar. Si hay temas que dividen tan identificados, lo que se tiene que hacer es usar esas herramientas, no confrontar, no hacer prejuicios, no tomar decisiones a priori. Yo soy un convencido que, si la Constitución de la ciudad tuvo una aprobación de apenas el 20 por ciento del padrón, hay que escuchar a los que quieren ser escuchados, a través de mecanismos de consulta como la propia Constitución”, compartió Mikel Arriola.

Mikel Arriola llamó a las candidatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Frente a exponer su postura.

Con información de Álvaro Márquez.

LLH