Meade pide a PGR explicar su decisión en torno de César Duarte

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que explique a la sociedad su decisión de no ejercer acción penal en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

Dijo que no toca a los candidatos juzgar la inocencia o culpabilidad del exgobernador.

Que cualquier duda se aclare y que cualquier ilícito o cualquier hecho presuntamente constitutivo de un delito se deslinden las responsabilidades […] que explique que la autonomía no quiere decir que no explique su actuar, que no dé razones y que no, frente a la opinión pública y a la sociedad, dé elementos que permitan acreditar cuáles fueron las decisiones que tomaron y es ahí en donde debe de revisarse el tema”, se deslindó.