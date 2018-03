Meade pide garantizar que la violencia no contamine el proceso electoral

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, coincidió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la necesidad de garantizar que la violencia no contamine y determine el proceso electoral en México y en el llamado a que se investiguen las denuncias en contra de cualquier candidato.

Dijo que no le sorprende que Andrés Manuel López Obrador no esté preocupado porque el crimen organizado ejerza presión durante la contienda.

Compartimos la preocupación de las expresiones de violencia que hemos visto; coincidimos también en lo que dijo Almagro, en un proceso de una contienda electoral sujetos todos a escrutinio ciudadano, todos tenemos que estar no solamente dispuestos, sino obligados, a aclarar cualquier imputación que se haga en nuestra contra, especialmente delicado si esa imputación implica la posibilidad de haber participado en operaciones de lavado de dinero. Y en el caso de quien propone una amnistía a los narcotraficantes y quien propone que salgan de las cárceles para regresar a las calles, pues no sorprenda que ese no sea un tema que le preocupe”, dijo José Antonio Meade.