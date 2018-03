Meade pide debates, pero participa sólo si va López Obrador, advierte

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, reiteró el llamado a que se organicen debates durante la intercampaña, pero dijo que, sin Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, él no va a participar.

Lo que queremos en la contienda es presentar nuestras ideas y lo que queremos en la contienda es debatirlas. Cuando alguien es invitado a debatir y no acepta, pues la verdad es que solamente es por una de dos razones: o porque le faltan ideas o porque le falta capacidad de defenderlas”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si acudiría a los intercambios aunque no vaya López Obrador, respondió que “no, porque a mí me parece que la idea de un debate es que contrastemos nuestras ideas quienes estamos deseosos de participar. Si no estamos los que estamos deseosos de participar, no es un debate. Estoy dispuesto a confrontar mis ideas con quien sea distinto en la contienda, que quiera contrastarlas conmigo”.

En entrevista con los medios tras reunirse en privado con trabajadores de un banco, criticó que el Congreso no pueda ponerse de acuerdo para nombrar al fiscal anticorrupción.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que la contienda electoral no tendría por qué retrasar el que se les vaya dando respuesta a los ciudadanos en los temas que a los ciudadanos preocupan, y cualquier ente que reconozca que no tiene capacidad de generar consensos le está quedando mal, a mi juicio, al ciudadano en un sistema para el cual hemos venido construyendo un consenso relevante y un marco legal robusto”.

Cuestionado sobre la decisión del INE de retirar un desplegado del PRI en contra de Ricardo Anaya, Meade señaló que será respetuoso de esta decisión, pero dijo que hay que estar atentos a las razones por las que la campaña de Anaya pidió que se retirara.

Finalmente, confirmó que el lunes por la noche se reunió en privado con el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, quien le entregó un documento con propuestas para el país, las cuales dijo, están siendo revisadas a detalle por su equipo.

Por la tarde, Meade tuvo un encuentro privado con editores en el Club de Industriales, a su salida, reaccionó al nuevo Spot del PAN, que utiliza el mismo formato que un spot previo del PRI.

(Con información de Carolina Altolaguirre)

tfo