Meade apoya propuesta de observadores internacionales durante proceso electoral

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, insistió en la necesidad de blindar las elecciones de cualquier injerencia extranjera y del narcotráfico.

En entrevista con los medios, tras reunirse con la Cámara Internacional de Comercio, coincidió con Ricardo Anaya en la necesidad de contar con observadores internacionales del proceso electoral.

Me parece que es una muy buena idea, yo creo que México no sólo aporta observadores internacionales, sino que los recibe siempre con gusto, que esta elección esté libre de dos injerencias que a nuestro juicio son bien relevantes, por un lado, que sea una elección que esté libre de la injerencia del narcotráfico y por otro lado que sea una elección que esté libre de la injerencia de intereses extranjeros”, indicó José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México.

Aseguró que su equipo de campaña no ha trabajado con la empresa Cambridge Analytica, acusada de interferir en las elecciones de Estados Unidos y otros países.

Cuestionado sobre los apoyos que Andrés Manuel López Obrador otorgó a los damnificados por los sismos de septiembre, así respondió:

Lo que aquí estamos viendo es un esfuerzo al margen de la ley, respecto del cual nadie rinde frutos, pero no sorprende, lo que estamos viendo ya no son actos anticipados de campaña, son actos anticipados de un gobierno que nunca va a llegar, ya estamos esperando no solamente ver al gabinete sino los cambios en el gabinete. Y nos parece bien esos ejercicios porque nos parece mejor que se entretenga en hacer actos anticipados de campaña y de gobierno en la inteligencia de que nunca va a llegar a ser gobierno”, destacó José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México.