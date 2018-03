Meade afirma que se somete al escrutinio de las leyes

José Antonio Meade asistió como testigo a la ceremonia privada de instalación del Comité Nacional de Ética Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI); al concluir, señaló que él será el primero en someterse al escrutinio de la Comisión, como siempre lo ha hecho ante las leyes y las instituciones.

La comisión es un elemento rector que no solamente vacuna y previene, denuncia, castiga, orienta y no tiene más limitación en su actuar, más limitación en su alcance que su propia conciencia. Hoy no vengo a ponerme por arriba de la Comisión Nacional de Ética, yo no vengo, ni nunca me he puesto por arriba de las leyes, nunca me he puesto por arriba de las instituciones, hoy vengo a ponerme con toda humildad bajo el escrutinio y dispuesto a rendir cuentas frente a cualquier instancia, empezando el día de hoy por está comisión Nacional de Ética Partidaria”, afirmó el candidato.