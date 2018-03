May lamenta la pérdida de Stephen Hawking, ‘una mente brillante y extraordinaria’

La primera ministra británica, Theresa May, lamentó la muerte del popular científico británico, Stephen Hawking, al que describió como “una mente brillante y extraordinaria”.

“Su legado no será olvidado”, sentenció May.

Professor Stephen Hawking was a brilliant and extraordinary mind – one of the great scientists of his generation. His courage, humour and determination to get the most from life was an inspiration. His legacy will not be forgotten.

— Theresa May (@theresa_may) 14 de marzo de 2018