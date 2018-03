Mariana Boy Tamborrell es candidata del PVEM al Gobierno CDMX

Se suma otra mujer a la contienda electoral por la Jefatura de Gobierno de la CDMX. El Partido Verde Ecologista de México presentó a Mariana Boy Tamborrell como su candidata al Gobierno de la Ciudad de México. Mariana Boy cuenta con una trayectoria en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y fue secretaria de Medio Ambiente dentro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde y ha trabajado entre otras organizaciones, en Greenpeace México.

Dijo que es una ambientalista preocupada por la crisis que vive la Ciudad de México. “Yo hoy tengo la oportunidad de representar a los ciudadanos que creen realmente en las causas sociales y ambientales, tengo la oportunidad de representar a los ciudadanos que ya no se sientan representados, a las mujeres, a los jóvenes, a los ambientalistas y sobre todo a los ciudadanos que ya están cansados de las mismas caras, de las mismas propuestas, pero nada de soluciones, señores hoy vivimos una crisis verdaderamente en la Ciudad de México”.

Aseguró que no se siente en desventaja, a pesar de que los otros candidatos iniciaron campaña antes. “De ninguna manera me siento en desventaja, creo que las propuestas hablaran por si solas y lo que realmente nos va a hacer competir son las propuestas, de ninguna manera me siento en desventaja, creo que traemos propuestas muy innovadoras que realmente buscan dar soluciones a la ciudad y no los refritos de siempre que ya no los conocemos y que ahí están los resultados”.

El líder nacional del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente, informó que decidieron no ir en alianza con el PRI en la Ciudad de México y tendrán a Mariana Boy Taborrell como su candidata; será la primera vez, desde hace 21 años, que el Partido Verde tendrá una candidata a la Jefatura de Gobierno.

“Hace mucho que el Verde no presenta un candidato propio a un proceso electoral aquí en la Ciudad de México. No, nosotros no vamos por el registro, nosotros sabemos que nuestro registro lo tenemos garantizado, lo hemos venido manteniendo a lo largo de varios procesos electorales y lo que hoy si vemos es que tenemos una gran oportunidad de salir a presentar una gran alternativa distinta, distinta, fresca, no simplemente para ir a rescatar que es lo que se puede”, dijo Carlos Puente.

Mariana Boy informó que mañana presentará su registro formal ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Con información de Guadalupe Madrigal

MLV