Margarita Zavala descarta reunión con otros aspirantes independientes

Margarita Zavala, aspirante independiente a la candidatura presidencial, descartó que esté programada una reunión con los otros aspirantes independientes Jaime Rodríguez “El Bronco” y Armando Ríos Piter.

“En realidad no está en mi agenda, yo creo que ya no se va a hacer porque no está en la agenda así es que seguramente no nos reuniremos […] pero desde luego yo, vaya es política y hablaré con todos y por supuesto con el que quiera dialogar estaré presente en cualquier tipo de diálogo”, aseveró.

Dijo que ante los señalamientos que se han hecho sobre la validación de la candidatura de los independientes, confía en el trabajo que hizo su equipo en la recolección de firmas, por lo que no habrá mayor problema ante el Instituto Nacional Electoral.

Durante su participación en el 13 Summit de la Asociación Mexicana de Capital Privado afirmó que, de llegar a la Presidencia de la República, será implacable contra la corrupción, la cual definió como un muro que debe ser derribado.

“Sabemos que es el gran muro donde todos nos estrellamos […] el PRI no lo puede derribar, construyó el muro, no lo van a derribar ellos, tampoco lo puede derribar quien amenaza un estado de derecho, quien dice amenazar con cosas, quien amenaza con amnistías, quien amenaza con lo que va a suceder porque es un mal perdedor, eso no es estado de derecho, quien tiene problemas hasta para la aclaración de una propiedad, eso no es estado de derecho, la corrupción la vamos a derribar entre todos”.

Destacó también que para que el sistema de justicia funcione en el país, es necesario sacar el tema de la seguridad de la Secretaría de Gobernación y crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana.

(Con información de Cinthya Marín)

