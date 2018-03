Mancera presenta ‘Reconstrucción CDMX’, tras sismo del 19-S

En su informe de acciones, a seis meses del sismo del 19 de septiembre, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que su administración seguirá en las labores de apoyo a la población. Y señaló que no les va a fallar.

No vamos a dejar ni un minuto de trabajar, no vamos a permitir que le suceda a la Ciudad de México lo que le sucedió en 1985. Los que hoy se quejan desde sus posiciones políticas ya tuvieron la oportunidad de evitarlo, pero fallaron. Le fallaron a la ciudad, a 32 años del sismo del 85, a este gobierno le ha correspondido retirar campamentos con miles de personas afectadas, no hay cientos como hoy se dice que todavía existen. Pero nosotros no vamos a fallar, tenemos un plan, tenemos una ley, tenemos un programa, tenemos una meta que tenemos que cumplir, esta no es una tarea de meses, la Ciudad de México para estar totalmente en una fase final de reestructuración, pues pasarán años por qué hay muchos inmuebles todavía qué hay que revisar”, señaló Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX.